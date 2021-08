Napoli, arrivato ora in hotel il procuratore di Insigne

Il Napoli e Lorenzo Insigne lavorano per trovare un accordo.

È arrivato infatti in questi istanti in hotel il procuratore del numero 24 azzurro per incontrare Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Sul tavolo, il rinnovo del fantasista napoletano.

La storia d’amore tra il fantasista e il club campano inizia da lontanissimo. Nel 2012 approda nel Napoli: oggi, 9 anni dopo, le presenze con la maglia azzurra sono 397, con 109 gol e 85 assist. Numeri che testimoniano il valore del numero 24, che indossa anche la fascia da capitano.

La scorsa stagione è stata una delle più positive per Insigne: in 35 presenze in Serie A sono stati 19 i gol. Poi, in estate, si è laureato Campione d’Europa da protagonista con la maglia della Nazionale Italiana.

