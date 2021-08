Genoa, fatta per Maksimovic: contratto quadriennale

Genoa scatenato in questa ultima settimana di calciomercato.

Oltre all’ultima idea Fernandes e alla trattativa vicina alla conclusione per Fares, la società rossoblù ha chiuso per lo svincolato Maksimovic.

Il Genoa aveva avviato i contatti nei giorni scorsi per il difensore serbo classe 1991 e ora ha trovato la quadratura del cerchio: accordo totale sull’ingaggio, con Maksimovic che firmerà un contratto quadriennale.

Maksimovic, era svincolato dopo la fine del contratto con il Napoli. Quattro stagioni e mezzo per lui con la maglia azzurra, per un totale di 99 presenze. Ora una nuova sfida ancora in Serie A, questa volta al Genoa.

GianlucaDiMarzio.com