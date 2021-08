Gli interventi di Monica Scozzafava, Paolo Benetti e Pasquale Tina a Calcio Napoli 24 Live

La giornalista del Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava è intervenuta in diretta a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’affare Petagna? Più che alla capacità di persuasione di De Laurentiis, punterei su quella di Spalletti e dei compagni di squadra: il mister è una persona molto chiara, Petagna magari ambisce a più minuti ma l’allenatore gli ha fatto capire l’importanza nella rosa e della rosa lunga per essere competitivi in un campionato lungo e che ha tante altre competizioni come Europa League e Coppa Italia. Una rosa lunga è una forza ulteriore, come ha detto Spalletti, e l’emozione provata da Petagna al gol contro il Genoa difficilmente la dimenticherà e penserà a quante volte possa ripetersi. A certi livelli può contare anche la capacità di crescita in un club e non essere titolare tutte le domeniche in un altro. Oggi c’è un allenatore che punta sulla forza della rosa e punta su uno come Ounas elogiato pubblicamente: Petagna sarebbe un valore aggiunto, con gol pesantissimi potrebbe aiutare la stagione del Napoli.

Terzino sinistro? Una lacuna che il Napoli si porta dietro da anni, ma sono abituata a calarmi nelle realtà: credo che Spalletti abbia accettato con entusiasmo l’avventura azzurra ed il suo primo obiettivo era lasciare la squadra uguale a quella trovata, senza gli svincolati Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. Lui ha puntato a non toccare i giocatori che c’erano: scegliendo Napoli, è dovuto scendere a patti anche con la situazione del terzino sinistro.

Se il Napoli avesse acquistato Emerson Palmieri avremmo potuto parlare di competitività alta nel campionato, credo lo pensasse anche Spalletti: il mister aveva due priorità e ha dovuto scegliere, puntando sul mantenimento dell’organico. È evidente che a sinistra ci sia un vulnus, ma non aveva molta scelta viste le condizioni imposte dal club. Anziché prendere il terzino sinistro, adattando magari Juan Jesus, Spalletti ha pensato di disciplinare oltremodo Mario Rui, mantenendo il punto interrogativo su Ghoulam.

Io credo che il Napoli speri ancora in Ghoulam, Spalletti pensa di poterci lavorare: negli anni scorsi ha avuto tanti infortuni, non tornerà mai quello di una volta ma non è che abbia perso all’improvviso tutte le sue caratteristiche. Tra centrocampo e terzino sinistro, secondo me il Napoli ha fatto bene a scegliere a rinforzare la mediana, se proprio dovesse fare una sola scelta.

Zambo Anguissa? A quelle cifre, e senza obbligo di riscatto, è un buon colpo. L’ho definito tuttocampista, evidentemente è stato studiato e visionato. Francamente non lo conoscevo molto, e non posso giudicarlo dagli highlights, ma se guardo la sua carriera non è un giocatore di poco conto”

Paolo Benetti, ex vice allenatore di André Frank Zambo Anguissa ai tempi del Fulham:

“Zambo Anguissa? Un giocatore atipico che può essere utile al Napoli, Spalletti dovrà lavorarci molto sull’aspetto tattico. Ha grande potenza fisica, se è in salute e senza fiducia può essere anche devastante: secondo me qualche anno in Serie A non può che fargli bene.

Troppo innamorato del pallone? Non troppo, per quel poco che abbiamo visto in 5-6 mesi. Era al primo anno in Premier League, non era facile ambientarsi: non mi sembrava innamorato del pallone, a meno che non l’abbia fatto nell’ultimo biennio (ride, ndr). È un ragazzo che ha voglia di imparare, Spalletti può lavorarci bene.

Non è un playmaker dal punto di vista tattico, è un giocatore di grossa potenza fisica e tecnicamente buono ma non eccelso. Ha bisogno di spazi, è bravo nel recupero palla però dev’essere gestito in un contesto di squadra dove non ha troppi compiti tattici. Sicuramente un buon giocatore, però.

Zambo Anguissa fa tanti dribbling per via della sua esuberanza fisica, li fa sotto l’aspetto della potenza fisica e se è in fiducia in proiezione offensiva può fare bene, ti dà spinta offensiva. È un bravo ragazzo, caratterialmente non è uno fortissimo ma se sente la fiducia può esprimersi al meglio, e Spalletti è bravo nel motivare i calciatori.

Non ho seguito benissimo il Napoli nell’ultimo anno, ma lo scorso anno ha fatto bene nonostante le problematiche avute. Non si discute Gattuso o Spalletti, è chiaro: in due partite però non si possono definire le qualità e le caratteristiche di una squadra.

Napoli e Leicester in Europa League? Siamo stati lì diversi anni fa, è una società organizzatissima: forse quella più organizzata in cui abbia mai lavorato in carriera. Fa miracoli tutti gli anni, non solo nell’anno del titolo. Ma nel girone il Napoli può giocarsela”

Il giornalista di Repubblica Pasquale Tina:

“Zambo Anguissa chiude il mercato? Sembra proprio di sì, ma al momento non sembrano esserci novità last minute.

Petagna? Un intrigo, perchè con la Sampdoria era tutto fatto, aveva anche mandato tutta la documentazione al Napoli per farla controfirmare prima di depositare il contratto di prestito. Il giocatore non è convinto al 100%, l’Atalanta è interessata ma non gli darebbe garanzia di maggiore impiego sul terreno di gioco. Se restasse, il più contento di tutti sarebbe Luciano Spalletti: in Coppa d’Africa a gennaio perderebbe Osimhen e Ounas, e con Petagna avrebbe una alternativa in più.

Gli infortunati nel Napoli? Aspettiamo di capire quando tornerà ad allenarsi in gruppo Faouzi Ghoulam, credo lo rivedremo ad inizio ottobre così come Dries Mertens e Diego Demme: settembre passerà senza di loro, anche se sarebbe bello veder recuperato alla causa il terzino sinistro algerino.

Lo scorso anno Mertens è stato condizionato dall’infortunio alla caviglia, quest’anno dopo l’infortunio alla spalla tornerà ed il Napoli ne ha assoluto bisogno.

Ricorso Osimhen? Se prevalesse il buonsenso, giocherebbe con la Juventus. Il fallo c’è, è stato veniale ma non credo ci fosse l’intento di far male all’avversario. Sicuramente ha sbagliato, in Serie A devi accettare che ci siano anche le mani addosso da parte dei difensori sugli attaccanti forti.

Zambo Anguissa è quello che serviva? Sì, a centrocampo serviva un mediano fisico e anche cattivo quando serve. A volte ha qualche difetto di concentrazione, dev’essere più continuo. Bisogna lavorarci su, è un profilo importante sebbene sia retrocesso con il Fulham. Credo possa consentire a Spalletti di tornare anche al 4-2-3-1, Anguissa giocava in un centrocampo a due mentre in un 4-3-3 è più mezz’ala”

