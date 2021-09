Gli interventi di Mimmo Malfitano, Paolo Rongoni e Davide Torchia a Calcio Napoli 24 Live

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli ha affrontato l’amichevole di ieri come tra scapoli ed ammogliati, in più Spalletti ci ha messo del suo con alcune scelte cervellotiche. Anche se è un’amichevole, il risultato finale di 5-1 fa male e non è mai piacevole. Petagna non ha tirato una sola in porta deve far riflettere così come Mario Rui deve giocare nel suo ruolo di terzino sinistro, Ounas deve partecipare più alla manovra corale. Ho visto in ritardo invece Lozano e Fabian Ruiz. Non penso che situazioni come quelle di ieri si ripeteranno nel corso della stagione perché le alternative verranno inserite in un complesso di base forte. Non è un risultato di una amichevole può far cambiare idea sul Napoli”

Paolo Rongoni, ex preparatore atletico del Marsiglia:

“Anguissa? Ha grandi doti atletiche, un po’ fuori dalla norma. E’ un grande interditore, ha un grande piede anche se non sembrerebbe dal fisico. Sul piano tattico è migliorato molto, il fatto di aver giocato per tanti anni accanto ad uno come Luiz Gustavo gli ha fatto capire quando tenere la posizione e quando invece attaccare.

A Napoli troverà terreno fertile per dimostrare tutte le sue qualità, non credo abbia problemi di ambientamento con Spalletti. Venendo a giocare in Italia dovrà capire solo l’importanza della tattica rispetto a quando giocava in Inghilterra dove si gioca da una parte all’altra.

Manolas? L’ho avuto alla Roma, era un diamante grezzo ora è maturato. Non ho dubbi sulle sue qualità, con Koulibaly forma una grande coppia”

Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani:

“La Juve è reduce da due gare negative, penso ci sarà spirito di rivalsa nei bianconeri. Le nazionali certamente toglieranno qualcosa a loro così come al Napoli quindi sul piano dello spettacolo qualcosa inciderà. Il Napoli ha vinto le prime due gare con carattere, vincere a Genova non è semplice. Contro il Venezia sul piano tecnico non ci sarebbe dovuta essere gara, ma la squadra di Spalletti ha saputo reagire all’inferiorità numerica avuta per quasi tutto il match.

Ospina? Parliamo di calciatori professionisti che si allenano praticamente sempre. Per questo dico che per me non risentirà del rientro lampo dalla Colombia. Sarebbe stato diverso se per esempio fosse stato fuori per un infortunio.

Non c’è stata una vera e propria trattativa per Daniele del Napoli, se c’è stato un apprezzamento non lo so. Non ci sono state trattative perchè il Napoli ha confermato Manolas e dall’altra parte la Juve non ha mai messo sul mercato Rugani”

