LA PARTITA – Leicester-Napoli 2-2, gli azzurri pareggiano con la doppietta di Osimhen

Il Napoli pareggia il Leicester 2-2: apre le marcature Barnes nel primo tempo, nella ripresa segna ancora la squadra di Brendan Rodgers ancora con Barnes, ma gli azzurri rispondono con una doppietta di Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 6′ pericoloso il Leicester con Barnes ma Ospina ci arriva subito sul pallone. Al 9′ passa in vantaggio il Leicester: Barnes serve dalla sinistra con un gran cross Peres che al volo spedisce il pallone in rete. Il Napoli prova a reagire e in molte occasioni cerca il gol, al 28’Osimhen serve Malcuit in buona posizione in area ma il difensore spedisce il pallone alto sopra la traversa. Al 35′ tiro a giro di Insigne sul secondo palo ma il pallone termina fuori. Al 39′ ancora Insigne con un bel tiro dalla distanza ma spedisce il pallone di poco fuori. Al 44′ Malcuit serve con un cross Lozano che effettua un colpo di testa ma il portiere ci arriva, poco dopo conclusione di Fabian ma il pallone viene di nuovo intercettato da Schmeichel. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 59′ raddoppio del Leicester con Daka ma il check del VAR annulla il gol in quanto fuorigioco. Al 64′ arriva il secondo gol del Leicester, questa volta in posizione regolare, con Barnes che col sinistro va a segno. Al 69′ accorcia le distanze il Napoli con Osimhen che con un bel pallonetto spedisce il pallone in rete. All’87’ raddoppio del Napoli ancora con Osimhen che viene servito da Politano e di testa insacca. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Evans (46′ Soyuncu), Bertrand; Ndidi, Soumaré (77′ Maddison), Perez (46′ Tielemans); Daka (70′ Lookman), Iheanacho, Barnes. All. Rodgers.

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Malcuit (83′ Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa (83′ Petagna), Fabian Ruiz; Lozano (63′ Politano), Zielinski (63′ Elmas), Insigne (74′ Ounas); Osimhen. All: Spalletti.

Reti: 9′ Perez, 64′ Barnes, 69′, 87′ Osimhen

Mariano Potena