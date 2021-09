Serie A: l’Inter si invola nelle quote scudetto, la Juventus scivola a 5,00

ROMA – È tornata in vetta alla Serie A alla pari con il Milan e con un solo punto di vantaggio sulle prime inseguitrici. In quota, però, l’Inter scava un solco profondo sulle avversarie, grazie al 6-1 inflitto al Bologna, ma soprattutto al pareggio tra Juventus e Milan. Su Planetwin365 il titolo ai nerazzurri è passato dal 3,10 di venerdì al 2,55 di stamattina, mentre i bianconeri continuano a perdere terreno. Fermi a soli due punti in classifica, Allegri e i suoi sono scivolati a 4,20 a 5,00, con il Milan che ora incombe a 5,50, un piccolo passo avanti rispetto al 5,75 della settimana scorsa. In attesa del posticipo di stasera potrebbe approfittarne il Napoli, a 6,00, mentre la Roma sale a 8,00 dopo il primo ko in campionato, alla pari con l’Atalanta. Sorprende ancora la Fiorentina, l’outsider a quota 56,00 alle spalle della Lazio, fermata sul pareggio dal Cagliari e data a 31,00.