Benevento-Brescia 0-1: Tramoni beffa la Strega

Ritorno al passato per Pippo Inzaghi. L’attuale tecnico del Brescia, infatti, ritrova il Benevento dei record, quello che stupì un po’ tutti, conquistando la promozione in massima serie.

Nella Strega, difesa confermata con Glik e Barba centrali e Letizia-Foulon sulle corsie laterali. Mediana con Viviani e Calò. In attacco tridente formato Lapadula con Insigne, Sau e Ionita alle sue spalle. Acampora parte dalla panchina.

Le rondinelle si affidano a Palacio in attacco con Spalek e Bajic a sostegno. Centrocampo con Bertagnoli, Cavion, Bisoli. Difesa formata da Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac. Tra i pali si rivede Jaronen.

La gara

Fa subito intuire le sue intenzioni il Benevento con un sinistro di Lapadula che il portiere devia in angolo al 4′. Si mostra aggressiva la Strega e chiude bene gli spazi. Per gli ospiti ci prova Bertagnoli al 18′, ma la sua conclusione in area di rigore è sbilenca. Buon possesso palla della Strega ma la gara non vive grandi sussulti. La prima frazione si chiude dopo un minuto di recupero.

Match che stenta a decollare. Ci prova il Brescia con un tiro di Spalek dal limite dell’area ma Manfredini manda in angolo al 55′. Sul successivo corner Van De Looi manda alto di testa. Risponde il Benevento con una conclusione di Brignola al 62′, ma Jaronen non si fa trovare impreparato. Annullato un gol agli ospiti per fuorigioco: al 75′ è Moreo a mettere il pallone in rete con un colpo di testa, dopo aver colpito un palo in precedenza.

Negli ultimi minuti il Brescia sembra più incisivo. Equilibrio sottilissimo. Occasionissima che capita sui piedi di Brignola all’ 84′: l’attaccante calcia a colpo sicuro ma incredibilmente manda fuori. Arriva la beffa all’88’ con la rete di Tramonti che sottrae il pallone a Letizia, poi beffa Glik e supera Manfredini. Concessi quattro minuti di recupero e il Benevento si riversa in attacco. Nulla di fatto, il Brescia supera il Benevento e conquista tre punti importanti per la sua classifica.