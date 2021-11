LA PARTITA – Napoli-Verona 1-1, solo un pari al Maradona

Il Napoli non va oltre il pareggio al Maradona contro il Verona, apre le marcature Barak per gli ospiti, poi il gol del pari con Di Lorenzo.

PRIMO TEMPO

Al 13′ passa in vantaggio il Verona: Barak dalla destra serve al centro per Simeone che si fa trovare pronto e va a segno. Al 18′ arriva il pareggio del Napoli con Di Lorenzo che viene servito da Fabian Ruiz e spedisce il pallone in rete con il destro. Al 41′ azzurri vicini al vantaggio con Osimhen, che effettua una gran conclusione, ma colpisce il palo. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 67, il Verona si rende pericoloso con Barak che effettua la conclusione a tu per tu con Ospina che però intercetta. Il Napoli attacca in molte occasioni ma non trova il gol, anche il Verona prova a rendersi pericoloso in numerose occasioni. All’89’ grande punizione di Mertens ma spedisce sul palo esterno. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (61′ Lozano), Zielinski (61′ Elmas), Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor Ammoniti: Rrahmani (N), Barak (V), Veloso (V) Espulso: 88′ Bessa (V), 93′ Kalinic (V)

Reti: 14′ Simeone (V), 18′ Di Lorenzo (N)

Mariano Potena