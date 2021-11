Gli interventi di Antonio Corbo, Eduardo Testoni e Stefano Ravecchia a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista.

“Napoli meglio senza Osimhen? Chi sostiene questa tesi conferma quanto sia adorabile il gioco del calcio perché fa parlare anche chi non se ne intende. Il Napoli con la Lazio ha vinto perché la manifestazione per Maradona ha dato furore agonistico e grande carica emotiva. Si è trovato sull’orlo di un burrone: dopo aver tenuto il primato in classifica ha temuto che potesse essere finito il grande sogno, a un certo punto questa cosa ha provocato una reazione. La squadra poi è stata preparata molto bene da Spalletti e il Napoli ha giocato con giocatori motivati e contro una Lazio inesistente. Non mi stupirei se ci fosse un po’ di malumore nei confronti di Sarri, la squadra non dispone molto bene la squadra. Immobile l’ha difeso ma forse nelle sue parole c’è una verità occulta.

Sassuolo? Ho visto la partita contro il Milan, squadra straordinaria e con un allenatore molto bravo che Giuntoli avrebbe portato in azzurro. I giocatori giovani potranno sicuramente andare in Nazionale, come Frattesi o Scamacca. Raspadori è un po’ in ombra ma ci sono giovani molto interessanti. Il Napoli deve avere le stesse motivazioni di domenica scorsa se vuole vincere.

Caso plusvalenze? Il profilo penale rischia di esaurirsi in tempi lunghi perché è difficile raggiungere la prova che possa integrare il reato. Esprimo perplessità sulle disposizioni della Procura: un falso in bilancio si può indagare sulle prove documentali, non ho capito tutte queste intercettazioni, le frasi si sciolgono come neve al sole quando si va al processo. La Giustizia Sportiva invece è stata zitta e inerme, perché l’unico profilo che riguarda il calcio sta nel presunto falso in bilancio. Ci sono squadre che rischiano penalizzazioni o iscrizioni e certe cose pregiudicano i diritti delle squadre che ci sono dopo. Il falso in bilancio è grave, falsa la regolarità del campionato. Fa discutere il comportamento della Federcalcio che finora è rimasta zitta. Gravina non ne esce benissimo, la FIGC deve controllare la regolarità”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Eduardo Testoni, giornalista.

“Il Milan in casa non perdeva in campionato da 7 mesi ed è stato sorprendente ma il Sassuolo ha meritato perché le caratteristiche del Sassuolo sono sempre le stesse, con palleggio e voglia di tenere la palla. Quest’anno ha raccolto meno di quanto avesse fatto vedere, poi contro il Milan c’è stata una prestazione totale. In casa va meno bene? Gli avversari poi fanno la differenza, certamente magari chi gioca in casa del Sassuolo si chiude un pochino di più, il processo di crescita poi sta arrivando a maturazione, ora peraltro gioca 4-3-3 per valorizzare Frattesi. La squadra cresce ma poi raccogliere risultati dipende anche dalle circostanze. Berardi mi ha impressionato tantissimo per applicazione difensiva e fisicità, poi resta negli occhi il gol di Scamacca che ha fatto una cosa pazzesca, un siluro. Va detto che non è nuovo a gol del genere. Il Napoli giocherà sempre la sua partita, l’ho visto tante volte e non è mai cambiato. Ovviamente non avere Osimhen e Anguissa ti porta ad avere linee di passaggio in meno ma i calciatori sono intelligenti e leggono le situazioni, i momenti della partita. C’è maturità. Il test importante è domani, l’Inter sta venendo su e il Sassuolo sarà gasato a 1000, una vittoria del genere dà tanta carica”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Ravecchia, giornalista.

“Il Sassuolo in casa zoppica ma si esprime bene contro le squadre che ti aggrediscono. Per adesso solo l’Inter è arrivata al Mapei Stadium e posso garantire che senza il torto arbitrale della mancata espulsione di Handanovic non so se avrebbe perso, anzi avrebbe vinto. Certamente contro le piccole le prestazioni sono state inferiori. Può essere che ci sia qualche cambio da fare. Henrique ha giocato molto bene ma ha qualche problemino, davanti l’opzione Defrel c’è dal primo minuto, possibile dietro anche qualche novità. Stesso atteggiamento rispetto alla gara contro il Milan? L’atteggiamento è chiaro: meno possesso palla ma più verticalizzazioni”.