Calciomercato Napoli: Spalletti cerca rinforzi, per la difesa prende quota l’opzione Godin

ROMA – L’addio di Kostas Manolas, approdato all’Olympiacos, e la partenza di Kalidou Koulibaly per la Coppa d’Africa destano non poche preoccupazioni a Luciano Spalletti, come riporta Agipronews, chiamato nel mese di gennaio a riprendere la giusta rotta dopo un dicembre sottotono. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, il nome giusto per la difesa partenopea sembra essere quello di Diego Godin, ormai fuori dal progetto Cagliari: l’arrivo dell’esperto centrale uruguaiano in Campania entro la chiusura del mercato invernale si gioca a 2,50, stessa quota di Nicolò Casale, difensore in forza al Verona e una delle rivelazioni della prima parte di campionato.

Viva anche l’ipotesi Marash Kumbulla, in quota a 4, e l’opzione Federico Gatti, centrale del Frosinone da mesi sul taccuino di molti direttori sportivi della Serie A, proposto a 5. Vale invece 7,50 volte la posta l’acquisto del talento dell’Empoli Mattia Viti mentre sale a 9 Daniele Rugani, da anni obiettivo del club azzurro.