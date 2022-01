Gli interventi di Enzo Montefusco, Francesco Marolda e Algerto Feola a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore.

“La Lega non ne azzecca una. Il campionato è falsato, come si fa a giocare contro la Salernitana già in difficoltà e senza tantissimi giocatori? Offesa anche per i tifosi. I protocolli si devono fare per dare serenità però servono a poco, ci saranno dei problemi. Onestamente Napoli-Salernitana è una partita che ora non ha senso. Non faccio un discorso per me ma per il calcio. Come fa una società ad andare in campo con giocatori che non stanno bene?

Come cambia il Napoli con Osimhen? In 30 metri di campo può combinare qualsiasi cosa, deve trovare condizione e il coraggio nel contrasto con l’avversario. Chiaramente in ogni azione i difensori cercheranno di usare le braccia un po’ di più. Deve stare attento ma questo dipende dalla sua mentalità e dal suo carattere”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista.

“Con 8 squadre che hanno già una gara da recuperare e 3 partite in forse per questo weekend bisogna aspettare l’ultimo momento per sapere che si gioca oppure no. Questo calcio è molto difficile da mandare giù ma la classifica sta esprimendo valori giusti. Le prossime 2 giornate servono al Napoli per recuperare posizioni per il vertice, in caso contrario il Napoli dovrebbe soltanto pensare a guardarsi le spalle, specialmente dalla Juve. Mertens icona del secolo dle Napoli? Da un punto di vista numerico sicuramente sì però metterlo in cima alla classifica dei top player del Napoli non saprei. Certamente è uno dei più intelligenti, ha capito che il calcio sta cambiando. I recuperi per il Napoli saranno fondamentali, le chance per gli azzurri dipendono proprio da questo e dalle condizioni atletiche della squadra. Nonostante un paio di schiaffoni inattesi e i punti persi contro il Sassuolo la squadra ha sempre trovato calciatori pronti. Penso a Lobotka ma pure a Juan Jesus e Rrahmani”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alberto Feola, presidente gruppo Ultràmici

“Petizione per il rinnovo di Mertens? Abbiamo utilizzato la piattaforma Change.org e fatto una petizione che ha avuto molto successo. Mertens piace molto ai tifosi del Napoli, l’idea di averlo ancora con noi come calciatore ma pure come figura che ci rappresenta piace molto. Bisogna andare sul sito e sulla petizione per firmare. Il belga è integro, forte ed è anche uomo spogliatoio. Inoltre ama la città, persona intelligente che potrebbe servire al Napoli. La storia parla per lui”.