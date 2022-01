Dries Mertens sempre più leader nella classifica All Time dei goleador azzurri, ieri ha raggiunto quota 144

Ancora un gol per Ciro , Dries Mertens con la maglia del Napoli, ieri nel derby campano, contro i cugini granata, seppur su rigore. L’attaccante belga è sempre più leader indiscusso nella classifica All TIme dei goleador azzurri con 144 reti realizzate. Ecco nel dettagli i gol messi a segno nelle varie competizioni:

Serie A: 110 gol

Champions League: 16 gol

Europa League: 11 gol

Coppa Italia: 6 gol

Preliminari di Champions League: 1 gol

Ricordiamo che il folletto azzurro è alla sua ottava stagione con il club di De Laurentiis, che lo acquisto dal PSV Eindhoven nel 2013. La sua prima rete, in A, la realizzò il 30 ottobre dello stesso anno in Fiorentina-Napoli terminata 1-2. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza a giugno 2022 ma il giocatore ha manifestato la sua volontà di voler proseguire l’avventura all’ombra del Vesuvio, anche con una decurtazione dell’ingaggio, perché ama la città e la tifoseria napoletana. Adesso sta al presidente accontentarlo, sottoponendogli un nuovo contratto che possa soddisfare entrambe le parti.