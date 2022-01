Sky – Juventus-Fiorentina: intesa per Vlahovic sulle cifre del trasferimento

Un accordo è stato raggiunto tra Juventus e Fiorentina per Dusan Vlahovic. Mentre restano da risolvere i dettagli legati alla formula, i due club hanno intanto trovato un’intesa sulle cifre del trasferimento del giocatore a titolo definitivo: sarà un affare da 75 milioni di euro. Dopo le novità di lunedì sera, questo martedì mattina la Juventus ha effettuato un’accelerata che potrebbe davvero essere decisiva. Resta quindi ancora da trovare la quadra per la formula, ma Dusan Vlahovic è sul punto di trasferirsi alla Juventus per una cifra complessiva di settantacinque milioni di euro. Per quanto riguarda invece Alvaro Morata, che potrebbe muoversi in uscita, gli agenti del calciatore sono in arrivo in Italia in queste ore, per parlare con la Juventus e capire le idee del club.

Fonte: gianlucadimarzio.com