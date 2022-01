Papera di Ospina e Colombia nei guai! Rondon trascina il Venezuela

La Colombia, invece, è sesta a 17 punti e rischia seriamente di non partecipare al Mondiale: i sostenitori de la Tricolor hanno reagito malamente, lanciando oggetti in campo contro i giocatori. Una manifestazione di disappunto inaccettabile: “Mi sento a disagio per la reazione dei tifosi- ha commentato Juan Cuadrado- Sia loro che noi vogliamo andare al Mondiale e penso che in questo momento difficile dovremmo essere tutti uniti. Non è possibile che si lancino lattine o oggetti verso i giocatori a fine partita”.

