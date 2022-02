Serie A: Salernitana e Genoa “vedono” la retrocessione, per i bookie è sfida-salvezza tra Venezia e Cagliari

ROMA – Il pareggio con lo Spezia non basta a ridare speranza alla Salernitana, che in poco più di metà campionato ha raccolto solamente 11 punti, troppo poco per aspirare alla salvezza. A questo punto, dopo la chiusura di uno scoppiettante mercato di gennaio, i granata devono sperare in un miracolo per conquistare la permanenza in Serie A. I betting analyst di Stanleybet.it danno poche chance ai campani, per cui la retrocessione si gioca a 1,08, Non migliora nemmeno la situazione del Genoa, in quota a 1,25, mentre ha più speranze il Venezia, terzultimo a 18 punti e proposto a 1,55 per la discesa nella serie cadetta. La prima delle formazioni momentaneamente salve è il Cagliari, con due lunghezze di vantaggio sui lagunari: la quota della retrocessione per i sardi è di 2,75, mentre a 4,50 ci sono Spezia e Sampdoria.