LA PARTITA – Barcellona-Napoli 1-1, buon pari degli azzurri al Camp Nou

Il Napoli non va oltre il pari al Camp Nou contro il Barcellona, Apre le marcature nel primo tempo Zielinski, nella ripresa rispondono i blaugrana con Ferran Torres su rigore.

PRIMO TEMPO

Al 16′ prima occasione per il Barcellona con Nico Gonzalez che a pochi centimetri dalla porta prova la conclusione a tu per tu con Meret, il portiere azzurro intercetta il pallone e spedisce in angolo. Al 22′ Osimhen viene servito da Zielinski e si invola in area, ci prova in posizione defilata con il sinistro ma ci arriva Ter Stegen con i piedi. Al 29′ passa in vantaggio il Napoli con Zielinski, il polacco viene servito da Elmas ed effuatta il tiro, Ter Stegen ci arriva ma non trattiene, intercetta il pallone di nuovo Zielinski che insacca. Gli azzurri gestiscono bene la gara sia in fase difensiva che offensiva. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57′ calcio di rigore per il Barcellona per un fallo di mano di Jaun Jesus in area, dal dischetto non sbaglia Ferran Torres. Al 73′ salvataggio di Rrahmani su un passaggio pericolosi di Dembelè, il pallone termina in calcio d’angolo. All’88’ conclusione a giro di Ferran Torres, il pallone termina alto. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero. Al 91′ Mario Rui serve Mertens in buona posizione ma il suo tiro è centrale e ci arriva il portiere.

IL TABELLINO