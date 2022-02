IL FISCHIETTO – Cagliari vs Napoli, dirige Mariani di Aprilia

Il signor Mariani di Aprilia è stato, scelto dal designatore arbitrale Rocchi per dirigere il posticipo della 26esima giornata di serie A Cagliari-Napoli, in programma lunedì alle ore 19 alla Sardegna Arena. I suoi assistenti saranno Meli e Tegoni. il IV Uomo: Marchetti e per finire al VAR opereranno Valeri e Raspollini. Il fischietto della provincia di Roma, ultimamente, sta dirigendo spesso il Napoli, infatti è stato l’arbitro di Venezia vs Napoli, terminata 0-2 del 6 febbraio scorso. Mariani vanta complessivamente 15 precedenti con gli azzurri in campo; oltre a quello già citato ecco tutte le partite dirette da lui in passato:

Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017

Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017

Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017

Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018

Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019

Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020

Napoli-Torino 2-1 del 29 febbraio 2020

Genoa-Napoli 1-2 del 8 luglio 2020

Parma-Napoli 0-2 del 20 settembre 2020

Napoli-Sassuolo 0-2 del 11 novembre 2020

Napoli-Spezia 1-2 del 6 gennaio 2021

Juventus-Napoli 2-1 del 7 aprile 2021

Napoli-Atalanta 2-3 del 4 dicembre 2021