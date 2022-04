Gaetano Imparato: “Il Napoli non ha perso lo scudetto con la sconfitta sulla Fiorentina, gli azzurri devono provarci”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista

“Anche Koulibaly a fine gara ha detto qualcosa sullo spogliatoio. In questo momento il tutto va scosso, ma anche Spalletti. Le scelte tattiche di Spalletti hanno prodotto punti, ma alcuni giocatori, come Zielinsky, sono sacrificati.

Il Napoli non ha perso lo scudetto con la sconfitta sulla Fiorentina. La squadra azzurra ha disputato un campionato sopra le righe perché si chiedeva la Champions e ci si ritrova a lottare per il titolo. Il Napoli deve provarci fino alla fine poi dove si arriverà, lo si vedrà a fine campionato. Tutto può accadere, al Napoli, ma anche alle altre squadre ed è per questo che gli azzurri non devono mollare.

Contro la Roma Spalletti deve capire prima di tutto quale modulo applicare. In mediana bisogna porre dei ripari perchè è lì che è mancato il Napoli. Inoltre, bisogna capire quale calciatore deve innescare Osimhen perché non può fare tutto da solo”.