Mercato – Gattuso insiste per avere Politano al Valencia, l’affare si può fare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto

Sono tempi caldissimi ed intensi per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, in questo periodo, visti i tanti casi da gestire tra rinnovi, cessioni ed acquisti. Tra i casi di cui parlavamo c’è quello che riguarda Matteo Politano, il quale ha espressamente richiesto di cambiare aria, poiché non gode di un buon feeling con il mister toscano. Sulle sue tracce si è catapultato l’ex allenatore azzurro Rino Gattuso intenzionato a portarlo al Valencia, visto che è un suo grande estimatore. L’ex Sassuolo e Inter è vincolato al Napoli con un contratto che scadrà nel 2024, quindi, per andare via dovrà pervenire al club azzurro una società disposta a pagare i 25 milioni del costo del cartellino. Una cifra che in questo momento il Valencia non può sborsare; l’affare, però, potrebbe farsi con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte del club spagnolo al cui timone vi è il tecnico calabrese. La cessione dell’esterno destro libererebbe uno spazio in quel ruolo che dovrebbe essere colmato da un nuovo acquisto, come per esempio quello di Gearard Deulofeu, calciatore che non fa impazzire Spalletti , il quale non lo reputa adatto al suo modulo di gioco. Ma oggi è ancora presto per saperne di più, del resto il calciomercato, ufficialmente, aprirà i battenti solo il primo luglio.