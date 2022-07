La 48 ore di Koulibaly: ora il via libera per le visite

Ecco quanto riportato dal sito: alfredopedulla.com:

“Kalidou Koulibaly al Chelsea, la clamorosa svolta delle ultime 48 ore. Giovedì sera la svolta che vi abbiamo raccontato: non la Juve, ma il Chelsea in agguato. Ieri pomeriggio gli accordi totali, con il sì di Koulibaly al Chelsea. Ramadani ha chiuso l’operazione dopo aver incontrato segretamente De Laurentiis a Roma, comunicando che il suo assistito avrebbe accettato l’offerta e che il Chelsea avrebbe presentato una proposta da 40 milioni. KK ha deciso poi di non andare a Dimaro per salutare i compagni, ora aspetta il via libera per raggiungere Londra e svolgere le visite. Per una clamorosa svolta professionale dopo un indimenticabile ciclo con il Napoli”.