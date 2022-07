Spalletti: “buon test, abbiamo solo sprecato palle gol semplici”

“Il test è andato bene perchè innanzitutto nessuno si è infortunato. Poi abbiamo giocato contro una squadra abituata alla lotta“. Luciano Spalletti è soddisfatto della prima amichevole internazionale del Napoli contro i turchi dell’Adana

“Noi abbiamo messo questa gara nella scaletta allenamenti per progredire di condizione, non l’abbiamo certo preparata come partita a se stante. Ma nonostante questo non ci siamo risparmiati, abbiamo creato tanto ma abbiamo sbagliato gol anche semplici. Poi sui rigori abbiamo un po’ di responsabilità, ma in generale tutto bene”.

“Ripeto potevamo fare di più quando avevamo il possesso palla, ma a volte ci siamo innervositi e non abbiamo fatto le scelte migliori, però il rendimento della squadra è stato molto buono”

“Ho voluto schierare subito Gaetano, anche se non da centrale, e mi ha dato buone risposte. Poi nela ripresa ho inserito Ambrosino per dargli la possibilità di testare anche una dimensione più ampia e fargli sentire la differenza”

Soddisfatto dell’arrivo di Kim?

“Sono contento perchè è un ottimo giocatore. Va valutato nel nostro calcio ma già conoscendolo oggi ha mostrato grande disponibiltà e grande carattere“.

SscNapoli.it