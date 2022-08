Mercato – Zielinsky,secco no del polacco al West Ham

Continua il.lavoro di Giuntoli sul mercato estivo sia in entrata che in uscita per completare la rosa del Napoli 2022/23. Sul fronte cessioni il polacco Zielinaky, da tempo corteggiato dal West Ham,ha risposto con un secco no alla società della Premier, rifiutando un l’auto ingaggio. Il calciatore pare non voglia lasciare il Napoli e continuare la sua avventura in maglia azzurra. La sua mancata partenza,tuttavia, potrebbe incidere sulla campagna in entrata del club partenopeo a cui verrebbero a mancare gli introiti da reinvestire in altre operazioni come per esempio quella di Rasoadori. Intanto appare quasi fatta per il prestito di Kepa, che a giorni dovrebbe firmare il contratto che lo leghera alla Sscn per un anno, con gran parte dellingaggjo a carico del Chelsea. Ciò lascia intendere un possibile addio, seppur temporaneo di Meret che non accetta il ruolo di comprimario. Il.portiere friulano rinnoverebbe per poi essere dato in prestito.