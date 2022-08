CALCIOMERCATO – Il procuratore di Osimhen rassicura i tifosi azzurri, il nigeriano resta a Napoli

Roberto Calenda, procuratore dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, venuto a conoscenza delle voci che parlavano di un probabile scambio tra il suo assistito e Cristiano Ronaldo, ha immediatamente smentito la notizia, affermando che non esiste alcuna trattativa con il Manchester United per questa operazione. Ecco nel dettaglio le parole dell’agente del giocatore azzurro:

“Rassicuro i tifosi napoletani, non vi è nessuna trattativa in corso, tra Napoli e Manchester United, nessuno scambio in vista. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli, intende giocare la Champions League con i suoi compagni di squadra, dopo averla conquistata sul campo con orgoglio e tanta abnegazione.”

Questo è il comunicato diramato da Calenda in merito alle false voci sulla partenza del nigeriano. In parole povere non conosciamo il futuro del campione portoghese che va per i 38 anni ma di certo sappiamo che Osimhen non ha alcuna intenzione di andar via da Napoli, almeno per questa stagione.