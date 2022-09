Possibile rigore per lo Spezia? Marelli: “No, semplice scontro tra Kiwior e Meret”

Lo Spezia recrimina per un possibile calcio di rigore, non concesso dall’arbitro nella ripresa della sfida contro il Napoli. Nello studio post partita di DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli analizza l’episodio, con uno scontro tra Kiwior e Meret ritenuto fortuito: “L’errato controllo di Mario Rui porta all’anticipo di Kiwior su Meret, che calcia verso la porta, anche se non sarebbe entrata. Poi c’è un normalissimo scontro di gioco, che un tentativo di giocata e uno scontro: cosa succede dopo non può essere punito con un calcio di rigore”.

