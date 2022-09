Serie A: all’Olimpico la Roma sfida l’Atalanta, in quota gli uomini di Mourinho puntano al sorpasso

Roma e Atalanta è uno dei big match di questo inizio campionato. Non solo per la posizione di classifica, con i bergamaschi primi a quota 14 punti e i giallorossi appena un punto dietro. La squadra di Mourinho, dopo dopo aver alternato un pareggio e una sconfitta in sette gare interne di campionato contro l’Atalanta, hanno ha vinto la più recente, lo scorso 5 marzo. Un’eventualità che secondo i betting analyst di 888sport.it, potrebbe ripetersi anche stavolta con la vittoria dei padroni di casa, a quota 2,15, mentre il pari vale 3,55, con il successo dei nerazzurri a 3,40 volte la posta, riferisce Agipronews. L’Atalanta ha conquistato 14 punti e subito tre gol finora in campionato; nelle prime sei partite stagionali di Serie A TIM non aveva mai fatto meglio. Una solidità difensiva che però non fa propendere gli scommettitori verso il No Goal, sfavorito sul Gol che vale 1,64. Dato che fa propendere la bilancia verso l’1-1 come risultato esatto favorito, a quota 6,50 mentre la vittoria di misura giallorossa per 1-0, esito già verificatosi contro Salernitana e cremonese, paga 8,50 volte la posta.