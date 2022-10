Champions League: Napoli e Inter, quote rasoterra per il successo. Per i bookie Kvaratskhelia può far esultare ancora il ‘Maradona’

Quella che normalmente sarebbe una semplice partita della fase a gironi è, stavolta, il primo match point per l’Inter nella corsa agli ottavi di finale. Dopo il pareggio agrodolce sul campo del Barcellona, i nerazzurri fronteggiano un avversario sulla carta meno scomodo, ma in un incontro che vale tantissimo. Contro il Viktoria Plzen la squadra di Inzaghi vede un successo facile secondo le quote di 888sport.it, che offrono l’«1» a 1,12. Trasferta proibitiva per la formazione ceca, il cui successo esterno paga addirittura 30 volte la posta. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 9,50. Poca fiducia nell’attacco ospite, tanto che il No Goal prevale nettamente a 1,38, contro il Goal a 2,90. Prevale invece l’Over, a 1,49, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,63 la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è il 2-0 a 5,60, seguito dal 3-0 a 5,75. Giocherà con la mente libera, invece, il Napoli di Spalletti, impegnato in casa con il Rangers ma con gli ottavi già in tasca. Gli azzurri vedono la vittoria a 1,22, contro il 15 degli scozzesi. Nel mezzo la quota del pari, che si attesta a 7. L’Over è avanti a 1,49, contro l’Under alto a 2,63. Il Goal appare invece difficile a 2,12, mentre il No Goal è visto a 1,68.Tra i tanti dubbi di formazione, una delle poche certezze per Spalletti dovrebbe essere Kvicha Kvaratskhelia, trascinatore del Napoli in questi primi mesi. Il georgiano è visto come primo marcatore a 4,80.

