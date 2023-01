Il FISCHIETTO di Napoli vs Juve – Rocchi sembra orientato a designare Doveri di Roma

A due giorni dall’attesissima gara Napoli vs Juventus, al Maradona, è scattato il totoarbitro. Secondo indiscrezioni riportate, stamattina, dal quotidiano sportivo “Il Corriere dello Sport,” il possibile direttore della partitissima dovrebbe essere Daniele Doveri della sezione di Roma. Il designatore Rocchi, infatti, appare orientato su questa scelta e non su Orsato, perché il fischietto della capitale, internazionale, ha quasi sempre ripagato la sua fiducia con prestazioni oltre la sufficienza in pagella. Doveri offre le garanzie giuste sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. Difatti, in campo, si fa sempre rispettare e ama far giocare senza troppe interruzioni inutili. Per la cronaca, Napoli e Juventus non hanno mai ricusato la direzione di Doveri, il quale vanta 23 precedenti con la Juventus che ha raccolto 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte e ben 33 con il Napoli, vincitore in 19 occasioni, mentre 9 sono i pareggi e 5 le sconfitte. Ripeto, la sua designazione non è tuttavia ufficiale, la conferma l’avremo, forse, nel pomeriggio, o al più tardi domani in mattinata.