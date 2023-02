Venerato: “Rinnovo Osimhen, ADL pronto all’eccezione! Novità su Meret, Cheddira e i rinnovi”

Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).“Il Napoli era vicino a Cheddira, voleva acquistarlo a gennaio per poi tesserarlo a giugno. Il ragazzo era onorato dell’interesse azzurro, ma non vorrebbe svernare in panchina come quarta punta. Bisogna capire il progetto tecnico che ruota attorno ad Osimhen e Simeone per il prossimo futuro. Si è deciso di rinviare tutto a giugno quando sia il calciatore che il Napoli avranno idee più chiare.Sul rinnovo di Meret: “Ci sarà un colloquio con la dirigenza del Napoli e si capirà se si potrà andare avanti insieme. Di certo il ragazzo spera di rinnovare a cifre più alte, entrambe le parti si sono prese tempo. Meret a Napoli sta benissimo ed andrebbe via solo per un’esperienza molto importante, in Premier non c’è solo il Tottenham ma anche altre squadre lo seguono. Gli azzurri si guardano intorno e se Meret dovesse andare via allora si prenderebbe Vicario”.Sui Kim ed i rinnovi: “Per il centrale coreano si troverà una quadra tra clausola e stipendio, perché il giocatore vuole restare a Napoli. Per Zielinski e Lozano bisogna vedere, ad oggi non c’è la volontà dei giocatori di ripensamenti dal punto di vista economico.Su Osimhen: “Il Napoli per lui l’eccezione può farla, arrivando anche a 6 o 7 milioni con i bonus. Lui è un valore aggiunto, ma se il ragazzo decide di provare una nuova esperienza in Premier allora trattenerlo sarebbe difficile. Poi bisogna capire che offerte arriveranno, ma il Napoli non andrà sotto i 120 milioni. Vediamo cosa succederà, ma c’è apertura del club azzurro per un contratto importante. Il ragazzo si trova bene a Napoli, si vedrà che scelta farà in futuro.Sul futuro di Kvaratskhelia: “Resta a Napoli ed a fine stagione dovrebbe arrivare un contratto adeguato alla sua classe. C’è la volontà del ragazzo e dell’entourage di andare avanti con il club di De Laurentiis”.