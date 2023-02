De Laurentiis: “Questo Napoli dirà la sua per tanto tempo. I big? A volte arrivano offerte incredibili”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente messicana TNT per commentare la stagione della squadra di Luciano Spalletti: “Avevo previsto una grandissima stagione, quando hai da troppo tempo gli stessi calciatori, quelli anche se sono bravissimi diventano un po’ demotivati, invece i nuovi che abbiamo individuato con una grande ricerca di scouting, si sono dimostrati subito affidabili. Questa squadra non è del singolo, o di due-tre singoli, ma è un Napoli del gruppo. In fondo sono 14 anni che giochiamo in Europa, forse l’unica squadra italiana. Abbiamo trovato Osimhen e gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia e Anguissa… Credo che questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo”.

Su rinnovi: “Quando vengono da me sono bloccati, non sarà difficile trattenerli. Io sono molto bravo a fare i contratti, però mai dire mai, perché delle volte ci sono delle offerte che sono tali da non poter fare a meno di accettarle. Secondo me li vedremo ancora brillare per molto tempo”.

Alfredopedulla.com