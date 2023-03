Un Benevento senza testa e idee cade in casa (0-2) contro il Sudtirol

Contro il Sudtirol mancheranno Glik, El Kaouakibi, Leverbe, Improta, Ciano, Farias, e Pettinari ma rientrano Schiattarella, Capellini e Vokic anche se non in perfette condizioni fisiche. Cuore e forza di volontà sono le uniche armi da mettere in campo per conquistare punti preziosi e allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Ci sarà bisogno anche della spinta dei propri tifosi.

Ed ecco, quindi, l’ undici giallorosso che la torcida giallorossa sosterrà: Paleari in porta. Letizia, Tosca, Pastina e Foulon a formare il pacchetto arretrato. Koutsoupias, Schiattarella, Karic in mediana. In attacco Tello, Jureskin alle spalle di Simy.

Bisoli risponde con Poluzzi tra i pali, Belardinelli, Zaro, Masiello e Celli in difesa. De Col, Tait, Pompetti, Siega a centrocampo. In attacco Larrivey, Cissè.

Arbitra il match Ferrieri Caputi Maria Sole di Livorno

La gara

Doccia fredda per la Strega che va sotto all’11: Belardinelli anticipa Foulon con un colpo di testa sul cross di Siega e non lascia scampo a Paleari. Al 17′ giallo per Siega che commette fallo a centrocampo. Cerca di reagire il Benevento con una conclusione di Karic al 24′ che non crea particolari problemi a Poluzzi. Ammonito Schiattarella al 38′ per proteste. Fa fatica la Strega a tessere una trama degna di tal nome. È un Benevento impacciato e confuso nelle idee. Gli uomini di Stellone si affidano a qualche tentativo velleitario come quello di Karic allo scadere del primo tempo, ma Poluzzi para in due tempi.

Nella ripresa il Benevento manda in campo il giovane Carfora che rileva Foulon. Gli ospiti Fiordilino al posto di Pompetti e Rover per Siega. Giallo per Tosca al 55′ che commette fallo su Larrivey. Chiude la gara il Sudtirol con Cissè al 59′: la punta gira in rete un cross dalla destra di Rover e batte Paleari. Notte fonda per la Strega. Tenta il tutto per tutto Stellone, mandando in campo La Gumina e Acampora al posto di Simy e Koutsoupias al 62′.

Al 65′ su cross di Carfora, la difesa del Sudtirol respinge e Acampora calcia debolmente tra le braccia di Poluzzi. Doppio cambio nel Sudtirol: al 72′ entrano Lunetta e Curto per Larrivey e Belardinelli. Ci prova dalla distanza Acampora al 76′ ma nulla di fatto. Colpo di testa di La Gumina su cross di Schiattarella al 79′: pallone che sfiora il palo.

Nuovo cambio per il Benevento che fa entrare Agnello al posto di Tosca all’80’. Ammonizione per Acampora che commette fallo su Fiordilino all’ 81′. Anche il Sudtirol fa uscire Cissè e mette in campo Schiavone all’ 82′. Vicino al terzo gol gli ospiti all’ 84′: colpo di testa di Schiavone su cross di Lunetta. In contropiede ci prova Lunetta all’ 87′, ma il pallone termina alto di poco. L’ arbitro concede cinque minuti di recupero. La Strega rimedia una brutta sconfitta. Prestazione scialba e senza idee.