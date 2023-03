Una Champions al cardiopalma: i risultati più clamorosi della storia

La Champions è una competizione che ci ha insegnato una vera e propria lezione di vita: mai dare le cose per scontate, perché la situazione può cambiare in modo inaspettato da un momento all’altro. Chiedere, per conferma, al Milan del 2005, che si vide rimontare in finale i 3 gol di vantaggio, perdendo poi la coppa contro il Liverpool. Ma i risultati eclatanti nella storia della coppa dalle grandi orecchie sono tantissimi, e alcuni di essi meritano un doveroso approfondimento.

Milan-Liverpool (3-3)

Si comincia dalla finale che, con tutta probabilità, è riuscita a spezzare più cuori. Milan-Liverpool si è giocata nel meraviglioso stadio di Istanbul nel 2005, contro il Liverpool. I rossoneri partivano a razzo, avendo chiuso il primo tempo in vantaggio di 3 reti, ma nel secondo tempo successe l’incredibile: i Reds riuscirono addirittura a pareggiare, per poi andare a vincere ai rigori, grazie ai famosi balletti del portiere Dudek.

Maccabi Haifa-Juventus (2-0)

Fra le maggiori sorprese di quest’anno, la sconfitta della Juventus contro il Maccabi Haifa, rivelatasi poi decisiva per il mancato passaggio del girone. I bianconeri ovviamente erano i favoritissimi nelle quote partite Champions contro gli israeliani, ma il risultato è stato ben diverso, con i padroni di casa vincitori per 2-0 grazie alla doppietta di Atzili.

Roma-Barcellona (3-0)

La Roma negli ultimi anni ha saputo regalare delle autentiche perle in Champions, e fra queste non potremmo non citare la vittoria dei giallorossi ai danni del Barcellona di Messi e di Guardiola nel 2018. Il match finì addirittura 3-0 per la Roma, che fra l’altro aveva perso la gara d’andata per 4-1. Ad oggi in tanti considerano questa partita come il vero capolavoro di Di Francesco, e come una delle perle più belle della storia della Roma.

Manchester United-Roma (7-1)

La Champions dà, la Champions toglie. La Roma, infatti, in Europa ha collezionato alcune delle debacle più clamorose della sua storia, come l’epica sconfitta per 7-1 contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Una marea rossa impossibile da fermare, capace di segnare 4 gol nei primi 45 minuti del match, per poi dilagare nella ripresa. Ancora oggi, l’ex capitano Francesco Totti non si vergogna nel dire che quella fu la sua serata peggiore da calciatore (e da tifoso della Roma).

Manchester United-Bayern Monaco (2-1)

Si chiude con quella che, con tutta probabilità, può essere definita come la finale di Champions più emozionante di sempre. Nel 1999 la finale mise di fronte due autentiche corazzate, ovvero il Manchester United di Beckham e il Bayern Monaco di Hitzfeld. Il Bayern passò in vantaggio nei primi minuti grazie ad una rete di Basler, e lo United di fatto non creò pericoli per quasi tutti i 90 minuti. Quasi tutti, appunto, perché nei 3 minuti di recupero il Manchester riuscì prima a pareggiarla su corner e poi addirittura a vincerla, ancora una volta su un corner battuto da Beckham.

In conclusione, la Champions ci ha regalato alcuni match davvero al cardiopalma, emozionanti e con finali inaspettati, che meritano di essere raccontati.