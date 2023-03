In vista di Bari, Stellone serra le fila: “Le gare partono dallo 0-0”

Roberto Stellone ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bari. Match difficile ma non impossibile. Ecco quanto evidenziato dalla redazione PianetAzzurro:

“El Kaouakibi ancora non è pronto ma speriamo di averlo con la Spal. Glik e Ciano faranno parte dei convocati ma non hanno la condizione per partire dall’inizio. In questo momento voglio schierare chi ho visto meglio dal punto di vista fisico.

Dopo Pisa c’è stata la sosta, che mi ha permesso di parlare e migliorarci su tanti aspetti. Era meglio giocare e non aspettare tanto tempo. Abbiamo fatto pochi punti, ma non devo fare confronti con chi c’è stato prima di me. C’è bisogno di fare risultato ma siamo consapevoli che in otto gare possiamo fare il nostro cammino. Dobbiamo resettare la sconfitta di Pisa.

In questi giorni abbiamo analizzato alcuni concetti. Non deve mancare la concentrazione. Il Bari ha una squadra forte e c’è un ambiente con grande entusiasmo. Recuperano Folorunsho che ho allenato. Hanno avuto soltanto una brevissima flessione e vorranno vincere per avvicinarsi alla promozione diretta.

A noi servono punti per affrontare le altre gare con una testa diversa. A Pisa c’è stato un palleggio sterile e dobbiamo migliorarci anche sotto questo aspetto. I risultati delle nostre dirette concorrenti possono avere dei pro e dei contro. Dobbiamo affrontare la gara di Bari con determinazione. Un risultato positivo ci darebbe una carica importante in vista dell’importantissima sfida con la Spal.

L’incontro tra squadra e tifosi ha responsabilizzato i ragazzi ancora di più. Averli dalla nostra parte è significativo. Ci dà qualcosa in più. Una contestazione poteva creare un maggiore timore in vista delle prossime gare. E’ stato un confronto giusto. Cercheremo di ripagare la fiducia dei tifosi.

Non abbiamo mai giocato con una sola punta. Domani giocheranno Carfora e Pettinari. Questa sarà la formazione: Paleari, Letizia, Veseli Tosca, Foulon, Improta, Viviani, Acampora, Tello, Carfora, Pettinari.

Il modulo dipende dalla gara. Il Bari attacca la profondità, ha fisicità, qualità ed esperienza. Sono completi ed hanno un ottimo allenatore. Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e avere equilibrio. In panchina abbiamo cambi validi che possono darmi un apporto importante. Le gare partono dallo zero a zero.

Contro il Bari mi servivano calciatori di rapidità. Per questo motivo ho deciso questa formazione. Abbiamo le nostre carte da giocarci.

Carfora va servito palla a terra per sfruttare le sue caratteristiche. Il fatto di avere la rosa al completo ti crea soltanto l’imbarazzo della scelta. Purtroppo sono stato costretto a gestire alcuni calciatori e questa cosa è stata penalizzante”.