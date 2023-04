IL FISCHIETTO – LECCE vs Napoli, dirige Manganiello di Pinerolo, al Var Marini

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto per il match Lecce – Napoli, uno dei tre anticipi del venerdì santo, valido per la giornata numero 29 di serie A, quale direttore di gara il Signor Manganiello di Pinerolo, provincia di Torino. Assistenti: Tegoni-Vecchi, IV Uomo: Camplone. Al VAR, infine, il duo Marini-Chiffi. Per quanto riguarda i precedenti tra il fischietto piemontese e la compagine partenopea, registriamo sette incroci, in cui gli azzurri hanno raccolto cinque vittorie, un pari e una sconfitta. L’ultima gara diretta da Manganiello risale al 20 settembre del 2021, allorquando si giocò, a Fuorigrotta, Napoli vs Udinese, terminata 4-0 per i padroni di casa.