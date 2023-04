ANTICIPI DI A – 29esima giornata, solo pari per le due milanesi, torna a vincere il Napoli

Si sono disputati, ieri, tre anticipi relativi alla 29esima giornata di campionato, in cui le milanesi sono state fermate sul pari dalla Salernitana e dall’Empoli; i nerazzurri si sono fatti rimontare, all’ultimo respiro, dai granata campani, all’Arechi, mentre i rossoneri, che avevano strapazzato gli azzurri, non sono andati oltre lo 0 a 0 in casa con l’Empoli. La testa dei giocatori di Pioli era già alla partitissima di Champions di mercoledì prossimo a San Siro con la formazione partenopea. Vince, seppur fortunosamente, grazie ad un’autorete, il Napoli, in quel di Lecce, per 1 a 2, conseguendo così il settimo successo di fila in trasferta. Ora la capolista, in attesa del risultato di Lazio – Juventus, di questo sabato santo, si è portata a 19 punti di distanza dai biancocelesti di Sarri, compiendo un altro passo in avanti verso la meta. Oggi si completa tutto il 29esimo turno, oltre al match di cui sopra, spiccano Torino – Roma e Atalanta – Bologna. I giallorossi, in caso di vittoria a Torino, scavalcherebbero in classifica sia l’Inter che il Milan.