Benevento, mossa a sorpresa della Strega: Agostinelli è il nuovo allenatore

A suon di effetti speciali continua questa tormentata stagione del Benevento calcio. Dopo la sconfitta contro la Spal, che ha portato alle dimissioni del tecnico Stellone, quando tutti pensavano ad un ritorno di Caserta, arriva la sorpresa: Andrea Agostinelli sarà il nuovo del Benevento.

L’ ex allenatore del Napoli, dopo essersi dimesso dal Gudja (club maltese), stamattina sarà in città per la firma del contratto e poi inizierà la nuova avventura con i colori del Benevento. Agostinelli è il quarto allenatore che in questo campionato si siede sulla panchina della Strega.