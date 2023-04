Chiesa, Tarallo, Cannella, Bucchioni e Quagliariello a Radio Punto Nuovo

L’ex arbitro Chiesa: “Kovacs da 4,5 a voler essere generosi! Conduzione arrogante e personalizzata, mancano un giallo a Krunic e a Leao. Ha scontentato tutte e due le squadre, sia il Napoli che il Milan”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro: “Kovacs merita un 4,5 per il suo arbitraggio in Milan-Napoli e sono generoso… E’ stato pessimo, con una conduzione che ha personalizzato e influito una partita delicatissima! Avrebbe dovuto tirare fuori il giallo molto prima rispetto al secondo tempo e invece si è creato tanti problemi da solo. Leao spezza una bandierina e andava ammonito senza se e senza ma… Non ha agevolato il compito delle due squadre, deve essere scontento sia il Napoli ma anche il Milan per certi versi. Il mancato giallo anche al diffidato Krunic è un errore marchiano. Il giallo al capitano Di Lorenzo? Devo dire che non sono convintissimo fosse stato ammonito per proteste, ma per un fallo precedente a quello di Anguissa. Se l’ha ammonito solo in caso di proteste, poi, il voto di Kovacs non meriterebbe nemmeno il 4,5… Rigore mancato per il Milan? Assolutamente giusto non fischiare, l’incrocio di gambe non genera un fallo particolare. E’ più fallo in attacco che viceversa. Problema qualità di arbitri in Europa? Le partite sbagliate capitano a tutti, Kovacs è uno di una certa esperienza ma non ne ha azzeccata una. Mi è sembrato anche un filo arrogante, era un match che andava capito e contestualizzato. Detto questo non andrei a fare una caccia alle streghe dopo una serata sbagliata”.

Napoli, l’ex prep. portieri Tarallo: “Meret induce Leao al tiro fuori, ma sul gol commette un errore di concetto. Il suo, però, è l’ultimo di una lunga schiera di errori commessi in quella azione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: “Non è un errore di Meret il gol preso da Bennacer. Ci sono errori a monte, con Lobotka e Mario Rui che si fanno scappare Brahim Diaz, da parte della difesa che è rimasta a tre e scappa all’indietro senza uscire o fare fallo. Meret fa un errore di concetto, spostandosi di lato con un po’ di ritardo. Nel calcio si vedono solo gli ultimi secondi di un’azione, ma non funziona così. Maignan? La sua presenza o meno incide e come. Lo dico da tempo non sospetto, avere o non averlo incide anche sulla capacità del Milan di andare a vincere o meno lo Scudetto. Meret? Errore di concetto, ripeto. Si sposta in maniera tale che non chiude l’angolo, come invece fa sul tiro di Leao che termina fuori. In quella occasione è stato bravo a chiudere lo spazio della porta e ad indurre l’avversario all’errore”.

Cannella: “Fiduciosi per il ritorno di Napoli-Milan, con Osimhen qualche gol in più ci sarebbe stato… Una mancata semifinale non ridimensiona lo Scudetto! Salernitana? La salvezza è ormai affare di Verona e Spezia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo: “Milan-Napoli è stato un risultato amaro visto come hanno giocato gli azzurri. Si è vista una condizione di nuovo ottima, ma non avevo dubbi. Il rammarico è per gli assenti, con Osimhen qualche gol nella prima fase del match l’avrebbe strappato facilmente. Poi il Milan è un avversario tosto e in contropiede ha trovato il vantaggio. Nessun dramma, al ritorno si può essere fiduciosi e si può ribaltare al Maradona. Riavere Osimhen tra una settimana sarebbe un vantaggio morale oltre che tattico e tecnico. Bisogna restare ottimisti, ripeto: le occasioni ci sono state anche con Elmas centravanti. Poi ha ragione Spalletti a chiedere l’ausilio e la spinta dello stadio. Speriamo che tutto vada per il verso giusto. Se una mancata semifinale ridimensionerebbe lo Scudetto del Napoli? Assolutamente no! Il Napoli ha dominato il campionato dalla prima giornata, bisogna fare solo i complimenti. Uno Scudetto al Sud manca da anni… In Champions gli episodi pesano doppio, quindi non bisogna fare drammi. Il pari della Salernitana con l’Inter? Ormai la lotta salvezza riguarda solo la Spezia ed il Verona, anche se la Salernitana ha ancora il suo da fare. Il Verona dovrà giocare a Napoli, sponda granata si può essere tranquilli per la continuità di risultati. Paulo Sousa sta facendo ottime cose, le aveva fatte vedere già alla Fiorentina e per poco non finiva con l’allenare anche la Juventus. Se riesce a trovare l’assetto giusto anche nel futuro e col mercato, allora ci si potrà divertire a Salerno. Gli allenatori sono sempre bravi a materializzare le proprie idee se hanno giocatori di qualità, la società dovrà tenerlo bene a mente”.

Bucchioni: “Il ritorno è ancora aperto, ma martedì dovrà esserci un Maradona degno di questo Napoli, che va osannato! La sconfitta col Milan significa poco, ma i portieri hanno fatto la differenza”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Ieri sera è stata una partita molto bella e tra sei giorni rivedremo una gara altrettanto spettacolare. La sconfitta del Napoli significa davvero poco, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio e al ritorno ripartirà da questa convinzione. Il Milan ha rischiato di non vincerla anche con l’uomo in più, deve ringraziare Maignan. Il Napoli ha qualche giocatore stanco, ma non ha finito la benzina come invece aveva fatto temere a Lecce. Poi al ritorno ci sarà il rientro di Osimhen… Aggiungiamo alla fine anche un arbitraggio inadeguato e la somma è bella che tirata. La semifinale è ancora alla portata del Napoli. Il Milan ha usato bene le sue armi, ma complessivamente non ha meritato la vittoria: gli azzurri sono sembrati più squadra. Maignan ha fatto parate da fenomeno, Meret è stato impegnato meno ma sul gol poteva fare qualcosa in più. Quindi il portiere l’ha fatta di sicuro la differenza, viste le parate del francese. Se ci fosse stato Osimhen, i primi 5-6 minuti di forcing azzurro si sarebbe concluso con un gol. Le assenze di Kim e Anguissa al ritorno? Sono entrambe pesanti, senza dubbio. Il Napoli però riesce sempre a giocare di squadra, anche senza alcuni dei suoi calciatori più importanti. Nella gara secca può succedere di tutto e chi subentrerà al loro posto darà il 150%. Il 4-0 del campionato? Ha influito e non poco, ha fatto capire che il Napoli non è imbattibile e ha dato carburante al Milan. Al momento del sorteggio sembrava tutto già scritto, poi quel risultato ha ribaltato la situazione. Il Napoli però è tornato ad alti livelli, anche se qualche giocatore dà segnali di stanchezza. Ci si aspettava di più da Kvara e da Lozano, ma la squadra non è mai andata sotto. La mia speranza è che martedì ci sia un Maradona all’altezza e degno del Napoli: questa squadra andrebbe osannata! E bisogna mettere da parte le polemiche, ci sarà tempo per discutere e risolvere”.

Club Parlamentare Napoli, l’on. Quagliariello: “Siamo arrivati all’assurdo, è il tempo di stare al fianco della squadra! Mai vista una stagione così eppure i tifosi stanno abbandonando la squadra. Il nostro appello va ai tifosi, ma anche a De Laurentiis”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’Onorevole Gaetano Quagliariello, presidente Club Napoli Parlamentari: “Spalletti ha lanciato un messaggio fortissimo, ma siamo arrivati all’assurdo! Non è mai successo nella nostra vita e in quella del Napoli Calcio di avere a portata di mano uno Scudetto agognato da 33 anni e un quarto di finale di Champions con la possibilità reale di andare avanti! Mai era successo che una squadra desse una tale reputazione all’intera città, che viene vista in maniera diversa anche grazie al lavoro dei ragazzi di Spalletti! Ragazzi che hanno il diritto di avere i tifosi dalla propria parte… Ora non è il tempo di vedere chi ha torto o ragione in questa diatriba, ma solo quello di stare al fianco della squadra. E’ un qualcosa di viscerale, non bisogna più vivere momenti come quelli visti al Maradona contro il Milan. Spalletti è come un padre che difende i propri figli e ha ragione. Anche ieri la squadra ha dato tutto sé stessa e non ha pareggiato solo per i meriti di Maignan. Non abbiamo ancora portato a casa nulla e non è accettabile vedere i tifosi che abbandonano la squadra. Un appello a De Laurentiis? Il nostro comunicato non è un appello indirizzato solo ai tifosi, ma anche al presidente. Bisogna ripristinare un clima normale allo stadio, ora che siamo nei pressi di alcune date storiche”.