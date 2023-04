NAPOLI – Giovanni Simeone ha recuperato dall’infortunio, probabile panchina contro la Salernitana per l’argentino

Dopo due giorni di meritato riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti, in quel di Castel Volturno, in vista del match con la Salernitana, in calendario, al momento, per dopodomani, alle 15, al Maradona, valido per la 32esma giornata di serie A. Il gruppo ha cominciato la preparazione con una fase di attivazione. Chiusura di seduta con la consueta partitina, a campo ridotto, con tutti gli uomini della rosa a disposizione di Spalletti. A tal proposito, l’ex Verona Simeone ha lavorato con i compagni, avendo recuperato dall’infortunio, quindi facile che il tecnico azzurro lo convochi per sabato, per il derby campano. Naturalmente partirà dalla panchina, per eventualmente subentrare in corso d’opera. Un’ottima notizia per il mister che attualmente non può contare su Mario Rui e Politano. Per il portoghese ci vorranno ancora tre settimane per rivederlo in campo, mentre per l’esterno destro, i tempi sono molto più rapidi, per cui, probabilmente, tornerà in campo nella prossima gara a Udine.