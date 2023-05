SERIE A – NAPOLI vs SAMPDORIA, ultima di campionato di domenica 4 giugno, probabilmente, verrà spostata al sabato pomeriggio

Come è ormai noto da tempo la grande festa del terzo tricolore della storia del club azzurro, con relativa premiazione da parte della Lega Calcio di serie A, con la Coppa che suggella la vittoria del campionato 2023 , è prevista per l’ultima giornata della stagione, dopo il match tra il Napoli e la Sampdoria, in programma, da calendario, allo Stadio Diego Armando Maradona, per domenica 4 giugno. Tuttavia, nelle ultime ore, sta prendendo piede la notizia di un possibile spostamento al sabato pomeriggio, visto che il risultato di questa partita non influisce sulla classifica, poiché gli azzurri di Luciano Spalletti hanno già vinto lo scudetto e i blucerchiati sono già matematicamente retrocessi in serie B. Per il momento, si tratta solo di un’ipotesi che verrà studiata nei prossimi giorni ma, a mio avviso si tratta di un’ottima soluzione che non andrebbe a intasare il programma delle altre gare della 38esima giornata, in cui potrebbero esserci verdetti ancora da pronunciare sia in chiave Europa che retrocessione.