Il Benevento retrocede in C: non basta la vittoria sul Modena

Benevento – Modena chiude nell’indifferenza un campionato a dir poco deludente. I tifosi vogliono lasciarselo alle spalle quanto prima. La delusione per questa retrocessione è fortissima e lo testimonia anche la giornata giallorossa che si è rivelata un vero flop con 1670 tagliandi emessi fino alle 19 di ieri.

Nel frattempo c’è una gara (l’ultima tra le mura amiche) da disputare. Nel Benevento saranno assenti Schiattarella e Acampora per squalifica e infortunio, ma mister Agostinelli ha deciso di fare alcuni cambi e dare qualcuno la possibilità di mettersi in mostra.

È il caso di Kubica. In panchina per Veseli, Leverbe e Improta, ecco l’ undici iniziale di Agostinelli: Paleari in porta e linea difensiva a quattro con El Kaouakibi, Glik e Tosca. In mediana agiranno Viviani al centro con Kubica e Karic ai suoi lati, mentre Foulon e Letizia presidieranno le corsie esterne. In attacco la coppia Ciano – Farias.

Il Modena di Attilio Tesser farà a meno di Panada, Ferrarini, Poli e Battistella e risponde con Gagno in porta, linea difensiva con Oukhadda, Cittadini, Pergreffi e Ponsi. A centrocampo Magnino, Gerli e Duca. In attacco Tremolada e Mosti alle spalle di Diaw.

Arbitra il signor Ghersini di Genova

La gara

All’ 8′ ci prova Kubica ma Cittadini si oppone al tiro. Il portiere del Modena salva la sua squadra con un intervento al 12′ su Tosca. I canarini rispondono al 16′: Diaw, servito da Duca, viene chiuso da Paleari. Vantaggio ospite al 18′: Foulon perde palla a centrocampo e Diaw capitalizza un assist di Magnino e di testa trafigge Paleari. Giallo per El Kaouakibi al 24′ che commette fallo su Duca. Reazione della Strega che con Farias impegna Gagno con un tiro potente al 29, dopo aver saltato il diretto avversario Pergreffi. Un minuto dopo arriva il pareggio di Ciano con una conclusione dalla distanza.

Al 35′ tiro di Mosti che sfiora la traversa e Paleari tira un sospiro di sollievo. Scarica tutta la rabbia Foulon con un tiro dal limite dell’ area al 37′: pallone che sfiora il palo. Azione insistita del Modena che si conclude con una conclusione di poco alta di Oukhadda al 43′. Vantaggio del Benevento in pieno recupero al 46′: punizione di Ciano e assist di Glik che serve Foulon il quale fulmina di potenza Gagno. Dopo una buona partenza del Modena il Benevento reagisce in maniera decisa e recupera lo svantaggio iniziale.

Nella ripresa la Strega manda in campo Improta al posto di Kubica. Giallo per Glik al 47′ che stende Diaw. Ciano tenta la conclusione al 52′ ma il pallone si abbassa dopo e sfiora la traversa. Pericolosi i canarini al 62′ con Diaw: la punta viene lanciata in profondità da Tremolada e supera anche Paleari, ma non trova la porta da posizione defilata. Tesser manda in campo Strizzolo al posto di Mosti al 64′. Il Benevento fa entrare Pettinari al posto di Farias al 67′. Ancora un cambio nella Strega: esce El Kaouakibi ed entra Veseli al 70′.

Doppio cambio nel Modena al 75′: escono Tremolada e Duca ed entrano Giovannini e l’ ex Ionita. Giallo per Cittadini del Modena al 76′ che commette fallo su Foulon. Altro cambio nel Modena: dentro Bonfanti e fuori Diaw al 79′. Brivido per Paleari all’ 80′ che si ritrova tra le mani un pallone calciato con forza da Bonfanti. Vicino al pari Strizzolo all’ 83′ , ma la sua conclusione non è precisa e termina di poco a lato. L’ arbitro concede sei minuti di recupero nei quali vengono ammoniti Letizia e Strizzolo ed esce Ciano per fare posto a Tello. Al 96′ Tello si fa ipnotizzare dal portiere Gagno. Alla Strega non basta la vittoria. Purtroppo, arriva il matematico verdetto della retrocessione.