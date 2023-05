SSSCN – Il Club di De Laurentiis rinuncia all’anticipo della partita con la Sampdoria, si giocherà regolarmente il 4 giugno

Dietrofront della Società partenopea per quanto riguarda l’eventuale anticipo della gara contro la Sampdoria dell’ultima giornata di campionato, in calendario il 4 giugno prossimo. In un primo momento si era ventilata l’ipotesi di spostarla al sabato o, addirittura al venerdì 2 giugno, data festiva., viceversa, essendo stata rinviata la partenza per la tournèe in Corea del Sud al giorno 6, si è deciso di non chiedere più alcun anticipo. Resta, pertanto, confermata la data fissata dalla Lega, di domenica 4 del mese entrante. Dopo il match con i blucerchiati, al Maradona, inizierà la grande festa finale dello Scudetto con fuochi pirotecnici e spettacolo canoro con ospiti famosi dello spettacolo e del cinema. Inoltre dovrebbe presenziare pure il noto stilista Giorgio Armani, sponsor tecnico del Club di De Laurentiis. Ovviamente, ci sarà il rito della premiazione di tutta la rosa dei calciatori, con la consegna della Coppa Tricolore 2023. A condurre la serata il conduttore Tv Stefano De Martino. Star Guest anche alcuni ex giocatori del Napoli, i quali hanno sicuramente dato una mano alla crescita esponenziale della squadra azzurra. Infine saranno installati nelle piazze principali della città dei maxischermi che trametteranno interamente questa festa che si preannuncia scoppiettante. Sembra, al momento, tramontata la possibilità di celebrare l’evento anche in Piazza Plebiscito, in quanto il giorno prima, si terrà il megaconcerto di Gigi D’Alessio. A breve, se non nelle prossime ore, ci sarà un ulteriore incontro tra il patron De Laurentiis ed il primo cittadino di Napoli, Manfredi che si concentreranno sulla organizzazione della manifestazione.

Fonte . Il Corriere dello Sport