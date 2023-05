BASKET – AA&S Centro Ester a due passi dal sogno promozione, domani gara 2

CENTRO ESTER, A DUE PASSI DAL SOGNO PROMOZIONE: DOMANI GARA 2 AA&S Centro Ester 83 Carbat Matese 80 Parziali: 19-22 15-15 (34/37) 21-16 (55/53) 28-27 AA&S Centro Ester : Conforto 5-Alaimo 22-Fiore 24-Prete 3-Gaudino 2-Romano- Ostricaro – Pecchia 13-Guarino 9- Notari 5-Riccardi -Cozzolino . All.re Monteleone F. Ass.te Amoroso E. – Sicignano V. Carbat Matese : Del Basso 2-Ciardiello – Tronco 16-Fenoglio 11-Mataluna 26-Zappulo – Mainolfi – Cavalluzzo 7- Buontempo 5-Strukov 13- Cioppa – Paterno. All.Re Centone V. Nemmeno il tempo di esultare per la prestigiosa affermazione in gara 1 che in casa Centro Ester si pensa già alla seconda sfida con il Piedimonte Matese di domani sera alle ore 21. La squadra di Monteleone sarà di scena alla palestra Centro Ester il secondo atto di questa lunga serie Play Off serie D per l’accesso alla serie C Unica. I ragazzi del presidente Pasquale Corvino hanno conquistato il successo al termine di una gara davvero emozionante. Una vittoria da chiudere in cassaforte in vista della seconda tappa di questo percorso verso la promozione. Ancora in dubbio Gianluca Tredici la cui assenza è pesata in gara 1.

