Classifica cannonieri serie A – Victor Osimhen, ufficialmente, incoronato nuovo re del gol del campionato

Malgrado non abbia ancora giocato, ancora, la sua gara col Napoli, il bomber nigeriano Victor Osimhen ha vinto, ufficialmente, la classifica cannonieri del massimo campionato italiano, visto che ieri, il suo rivale più accreditato, Lautaro Martinez, è rimasto all’asciutto nel match Torino vs Inter, fermandosi a quota 21. Oggi l’attaccante azzurro, al Maradona, avrà la possibilità di incrementare il suo bottino che è attualmente di 25 reti. Non accadeva da diversi anni che la squadra Campione d’Italia avesse pure il re del gol del torneo. L’ex Lille succede al centravanti della Lazio Ciro Immobile, vincitore, l’anno scorso, di questo trofeo. Per la cronaca, si tratta della quarta volta nella storia, che il team partenopeo vede al vertice della speciale graduatoria un suo attaccante. Infatti ricordiamo, in passato, Diego Maradona, Edison Cavani e Gonzalo Higuain. Osimhen, questa sera, riceverà, prima del match coi blucerchiati, il premio, da parte della Lega Calcio di A, in qualità di miglior attaccante del campionato che sta per chiudere i battenti.