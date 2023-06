Giuntoli-De Laurentiis: fissato l’incontro per la risoluzione del contratto

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, un altro uomo importantissimo del Napoli sta lasciare. Parliamo di Cristiano Giuntoli che negli ultimi anni ha lavorato per costruire questo Napoli e, dopo lo Scudetto conquistato, anche il direttore sportivo toscano ha ‘bisogno’ di una nuova sfida. Su di lui, ormai, è antico l’interessamento della Juventus che vuole un nome top da cui ripartire per la prossima stagione. Giuntoli ha ancora un anno di contratto col Napoli e ha chiesto da tempo un incontro con De Laurentiis. Non sarà facile avere l’ok a partire, con De Laurentiis consapevole che il suo ds andrà alla Juventus, ma nei prossimi giorni – informa Repubblica – ci sarà l’appuntamento tanto atteso. Spalleti ha già salutato tutti, accadrà lo stesso anche con Giuntoli?

De Laurentiis resta, per ora, fermo sulla sua posizione e vuole che venga rispettato il contratto. La situazione è diversa rispetto a Spalletti, ma se dovesse essere liberato nelle prossime ore Pietro Accardi (individuato come nuovo ds) ecco che anche Giuntoli avrà il suo semaforo verde in brevissimo tempo. Il ds toscano chiederà la risoluzione del contratto in essere per poi volare a Torino e firmare un triennale. Tutto si deciderà entro la metà della prossima settimana.

