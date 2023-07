Molto complesso il rinnovo di Osimhen, il nigeriano potrebbe restare a Napoli rispettando il contratto in essere

Dopo diversi colloqui nell’hotel Rosatti di Dimaro tra il Napoli ed il procuratore dell’attaccante azzurro Osimhen, non si è riusciti a trovare un accordo, né sull’allungamento del contratto, né sulla clausola rescissoria da inserire. Dunque tutto fermo, ma le parti in causa, per fortuna, non sono in rottura. Se ne riparlerà più avanti. Tuttavia si teme l’assalto del Paris Saint-Germain che è l’unico club capace di sborsare una cifra così elevata per portare il nigeriano sotto la Torre Eiffel. Un altro possibile scenario è quello che Victor Osimhen resti, solo per rispettare il contratto già in essere che lo lega fino al 2025. Qualora tale ipotesi si concretizzasse, nella prossima estate, la valutazione dell’attaccante scenderebbe di molto.