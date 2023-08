Natan, concluse le visite mediche

Natan Bernardo de Souza, meglio noto come Natan , sarà il nuovo difensore del Napoli ed erede di Kim . È fatta per il trasferimento del giovane brasiliano, che arriva dal Red Bull Bragantino.

Natan è partito da San Paolo, in Brasile, ed è atterrato in Italia, più precisamente a Roma con prima tappa a Villa Stuart, dove ha svolto le visite mediche. Ora partirà subito verso Castel di Sangro, per unirsi ai suoi nuovi compagni nel ritiro e probabilmente in tempo per vedere Napoli-Augsburg.

Il Napoli ha chiuso la trattativa con il Red Bull Bragantino sulla cifra di dieci milioni di euro. Per il giocatore, invece, un contratto da cinque anni ad un milione e centomila euro. Sarà dunque il giovane brasiliano il centrale scelto come quarto per completare il reparto.

Corrieredellosport.it