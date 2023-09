ANTICIPI DI A DEL SABATO – Quinta giornata, Inter e Juve bene, il Napoli frena ancora e si salva solo nel finale

Un‘Inter travolgente e spietata ha surclassato, ieri, il Milan per 5 a 1, a San Siro, vincendo il quinto derby consecutivo dell’anno solare, mentre negli altri due anticipi del sabato, validi per la quinta giornata di serie A, la Juventus ha battuto la Lazio, allo Stadium per 3 a 1 ed infine il Napoli ha trovato il pari, a Marassi, con il Genoa, soltanto nel finale di gara, rimontando lo 0-2 iniziale. I partenopei, quindi, frenano ancora e si allontanano dai nerazzurri, primi in classifica, a punteggio pieno. Quest’oggi si giocano altre cinque partite tra cui spiccano Fiorentina – Atalanta e Roma Empoli. Domani, gli ultimi due posticipi di giornata che vedranno in campo la Salernitana contro il Torino e il Verona contro il Bologna.