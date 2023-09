LE INTERVISTE – Di Lorenzo: “Squadra con Garcia? Pensiamo solo a lavorare, altro non ci interessa”

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 1-2 in Champions League contro lo Sporting Braga.

Oggi avevate bisogno dei tre punti?

“Il risultato è importante, in Champions le partite sono tutte difficili. Partire nel girone con un pareggio fuori casa è una grande cosa”.

Ci racconti il gol?

“Non l’ho presa benissimo, ma in questi casi è meglio così. Sono stato anche fortunato e sono contento”.

Hai esultato insieme ai tuoi compagni: segnale di un gruppo unito?

“Nessun segnale. Ho esultato con i miei compagni, con la panchina e con lo spogliatoio che è la parte più bella del calcio”.

Dovete migliorare in fase di non possesso?

“Dobbiamo migliorare in tante fasi della partita. Nel secondo tempo abbiamo sofferto il loro palleggio, mentre nel primo potevamo fare qualche gol in più. Se non fai il secondo gol, poi rischi di prendere l’1-1. Vittoria importante, voluta e sofferta”.

Reazione dopo Genova?

“Col Genoa non è stata la nostra miglior partita, oggi ci siamo rifatti sotto molti aspetti”.

La squadra è pronta a seguire l’allenatore?

“A me e alla squadra non interessa quello che dice la gente. Lavoriamo duramente in settimana, non ci interessano altri discorsi”.

