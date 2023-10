Castel Volturno – Stamane De Laurentiis terrà, al Centro Sportivo, un summit con tutta la squadra

Il Presidente del Napoli, ormai, prendendo le redini in mano della situazione, è stabilmente in quel di Castel Volturno, diventato, improvvisamente, il suo nuovo quartier generale, in luogo della sede romana della Filmauro. Ultimante, si è trasformato pure in direttore generale ed allenatore in seconda, con i riflettori puntati su Garcia. Stamane, a due giorni dalla partita col Verona, in terra scaligera, Aurelio De Laurentiis , sempre, al Centro Sportivo, terrà un summit con l’intera rosa del Napoli, vestendo i panni di un genitore austero nei confronti dei figli, colpevoli di marachelle. Il patron azzurro cercherà di dare una svolta a questo inizio di stagione non certo esaltante, sperando di risollevare i giocatori, motivandoli il più possibile affinché tornino ad essere quelli che conoscevamo fino a pochi mesi fa.