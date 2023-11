ANTICIPI DI A DEL SABATO – Undicesima giornata, Vincono Napoli e Inter in trasferta, male il Milan, nuovo k o interno

Questi i risultati dei tre anticipi del sabato di serie A, validi per l’undicesima giornata di campionato:

Salernitana – Napoli 0-2

Atalanta – Inter 1-2

Milan – Udinese 0-1

Il Napoli, quindi, torna al successo battendo, all’Arechi, i corregionali della Salernitana, col classico punteggio all’inglese di 0 a 2, in virtù delle reti del solito Raspadori, dopo 15 minuti di gioco e del subentrato Elmas, nella ripresa. Tre punti d’oro per Garcia che, per il momento, può dormire sonni tranquilli. A Bergamo, l’Atalanta cade sotto i colpi dell‘Inter capolista per 1 a 2, in gol con Calhanoglu e Lautaro Martinez, facendosi, pertanto sorpassare dagli azzurri, oggi quarti con 21 punti, ad una sola lunghezza dal Milan, che, ieri, contro l’Udinese subisce un altro k o casalingo per 0 a 1, scaturito da un rigore trasformato da Pereira. La domenica calcistica vede in programma altre quattro partite, a cominciare dall’ora di pranzo con Verona – Monza, poi nel pomeriggio si giocheranno, alle 15 Cagliari – Genoa e alle 18 Roma – Lecce. Infine in serata sarà la volta di Fiorentina – Juve che si disputerà regolarmente malgrado le piogge torrenziali che stanno tartassando la Toscana, mietendo otto vittime. Infine il turno avrà il suo epilogo, domani, con gli ultimi due posticipi in calendario, ossia: Frosinone – Empoli e Torino – Sassuolo.