Champions League – Napoli e Inter, seconde nel loro girone, accedono agli ottavi di finale della manifestazione continentale

Il Martedì di Champions League, ha regalato alle due squadre italiane, impegnate ieri sera, l‘accesso agli ottavi di finale della prestigiosa manifestazione europea. Napoli e Inter hanno raggiunto l’obiettivo, grazie ad un successo e un pari. I partenopei hanno sconfitto, al Maradona, il Braga per 2 a 0, mentre i nerazzurri hanno impattato, a San Siro per 0 a 0 contro la Real Sociedad. Le due squadre nostrane, tuttavia, passano come seconde classificate, per cui c’è il rischio che possano affrontare, nel prossimo turno, una formazione di eccellenza, tra le prime della classe, ovvero big come il City, il Bayern Monaco, il Barcellona, l’Arsenal e per l’Inter esiste anche la possibilità di pescare nell’urna di Nyon. di lunedì 18, il Real Madrid, che ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno. Auguriamoci che la dea bendata venga in soccorso alle formazioni di Mazzarri e Inzaghi, pilotando la mano dell’addetto al sorteggio, verso squadre più abbordabili. Intanto oggi scendono in campo le altre due italiane: il Milan tenta la missione impossibile in Inghilterra, contro il Newcastle, invece la Lazio, a Madrid, affronterà l’Atletico di Simeone. I biancocelesti sono già qualificati ma in palio vi è il primo posto nel girone.